SAN BENEDETTO – Aldo Anzuini, l’avvocato della difesa.

Guarda la nostra intervista ad Aldo Anzuini, ex calciatore e gloria rossoblu, venuto in città in occasione della grande festa per la promozione in Serie C della Sambenedettese.

In carriera ha ottenuto la storica promozione in Serie B, nel 1973-74 nella Samb di Marino Bergamasco ed è stato capitano rossoblu e perno del reparto difensivo.

Ha dialogato con lui il direttore Nazzareno Perotti. VIDEO QUI