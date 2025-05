TOLENTINO (MC) – Nei giorni scorsi, la centrale operativa della Compagnia di Tolentino ha ricevuto alcune segnalazioni di un uomo che, nel centro cittadino di Camporotondo di Fiastrone, con l’utilizzo di un bastone stava colpendo alcuni passanti e danneggiando delle autovetture in sosta. Sul posto è intervenuta immediatamente la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile che ha individuato l’uomo cercando di dissuaderlo e calmarlo poiché in evidente stato di agitazione psicofisica.

L’uomo, un 48enne macedone, residente in quel centro, con in mano un forcone da fieno, dopo aver mostrato una minima collaborazione verso i militari intervenuti sul posto, al loro avvicinarsi, ha brandito nuovamente il forcone nella loro direzione per colpirli. Non riuscendo nell’intento, l’uomo è stato quindi disarmato, placato e bloccato dai militari che lo hanno arrestato.

Sul posto, sono state identificate le 3 persone a cui l’uomo, con un bastone, ha procurato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 10, 15 e 20 giorni. Inoltre ha danneggiato alcune vetture in sosta.

Dopo le formalità di rito il macedone è stato associato presso la casa circondariale di Ancona – Montacuto in attesa della convalida dell’arresto. I militari intervenuti sul posto, a seguito della colluttazione, hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.