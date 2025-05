PICENO – Per la giornata di oggi, 6 maggio, era stata diramata l’allerta gialla per temporali nel Piceno, con possibilità di locali grandinate.

Dopo le ore 13, violente precipitazioni e un’improvvisa grandinata hanno sferzato la Riviera, da Cupra Marittima fino ad Acquaviva Picena. I rovesci sono durati soltanto per alcuni minuti, ma è bastato a provocare diversi disagi.

In particolare a Cupra Marittima, in via San Silvestro, a seguito della grandinata, la sede stradale è rimasta imbiancata e ricoperta da ghiaccio. Nella zona industriale di Acquaviva Picena, la strada è stata sommersa dal fango. Anche San Benedetto è rimasta colpita da allagamenti, soprattutto nella zona di viale De Gasperi e, ulteriormente, si sono formate grandi buche in via Toscana e via Bixio.

Si segnala che i Vigili del Fuoco hanno operato 2 interventi per danni d’acqua. Seguiranno eventuali aggiornamenti.