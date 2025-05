SAN BENEDETTO – Nella mattinata di ieri, 5 maggio, i Vigili del Fuoco di San Benedetto sono intervenuti in via Volturno per il crollo della porzione di tetto di un’abitazione.

Trattasi di un’edificio non abitato, perciò fortunatamente non si sono registrati feriti, né persone rimaste coinvolte. Precisamente il tetto sarebbe imploso dall’interno. I Vigili del Fuoco sono stati chiamati per la messa in sicurezza e anche per verificare la stabilità dei muri perimetrali.