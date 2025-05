La sicurezza si evolve e con Fi.Fa. Security Network diventa ancora più intelligente.

Il sistema di videoanalisi con microprocessore utilizza intelligenza artificiale avanzata e trasforma ogni impianto di videosorveglianza in una rete di sensori evoluti, precisi e personalizzabili.

La nuova tecnologia è in grado di rilevare e classificare oggetti – come veicoli, persone, biciclette, animali – seguirne i movimenti, leggere targhe, identificare volti, contare le presenze in determinate aree e persino riconoscere comportamenti sospetti o pericolosi, come violenze, abusi o scontri.



Massima precisione, zero compromessi.

Puoi configurare con semplicità zone di rilevamento e linee di attraversamento, adattando il sistema alle specifiche esigenze. Il tutto senza bisogno di calibrazioni complesse, grazie a una

tecnologia progettata per resistere anche alle condizioni ambientali più estreme: pioggia, neve, vento, vibrazioni.



Perfetto per impianti nuovi o già esistenti

Il sistema è installabile anche in retrofitting, valorizzando gli impianti di videosorveglianza già operativi. Grazie alla sua interfaccia web user-friendly, è subito pronto all’uso.