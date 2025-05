MONTEPRANDONE – Tutto pronto per l’evento del Gruppo Giovani Soci di Banca del Piceno “Il lato complesso del green: etica, innovazione e realtà”, in programma per giovedì 8 maggio, alle ore 17:30, presso l’Auditorium della BCC a Centobuchi di Monteprandone.

“Un titolo volutamente provocatorio – spiega il coordinatore del Gruppo Francesco Tonelli – per sottolineare che dietro ogni soluzione sostenibile si celano interrogativi profondi e sfide concrete. L’idea dell’incontro nasce dal nostro desiderio di offrire uno spazio di riflessione attenta e critica su un tema centrale del nostro tempo, in cui crediamo profondamente: la sostenibilità. In un’epoca in cui il green è spesso utilizzato come slogan, riteniamo fondamentale andare oltre la superficie per analizzare ciò che davvero significano transizione ecologica, innovazione sostenibile, responsabilità ambientale ed etica delle scelte”.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti ma dietro prenotazione tramite gli appositi canali social. prevede una sessione di interventi e una tavola rotonda, moderata dal giornalista Andrea Barchiesi, che permetterà un confronto aperto tra il pubblico e i relatori di alto profilo tra studiosi, ricercatori ed esperti del settore ambientale coinvolti quali il prof. Lionello Piero, la dottoressa Alessandra Bonazza, il professore Francesco Bosello, il prof. Francesco Regoli, il geologo Luca Di Carlantonio e la dott.ssa Serena Valentini, in rappresentanza di enti accademici e istituzionali di riferimento.

A conclusione seguirà un light dinner, pensato non solo come momento conviviale ma anche come occasione per continuare a dialogare in maniera informale, perché – prosegue Tonelli – “Come Gruppo Giovani Soci crediamo nella forza delle idee, nella cultura del confronto e nella necessità di stimolare una cittadinanza attiva e consapevole. Pensiamo che il confronto vero nasca anche al di fuori dei contesti ufficiali”.