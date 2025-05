Un’occasione che ha il sapore del futuro e l’energia di un sogno che prende forma.

A Pesaro, durante un evento firmato Tecnocasa, Stefano Re, fondatore e mente visionaria di Re Casa Group, vuole accendere i riflettori su una nuova, concreta possibilità per gli agenti immobiliari italiani: Dubai.

Non si tratta solo di un’idea, ma di un’opportunità reale, strutturata, tangibile. Un invito rivolto agli agenti più ambiziosi sul territorio nazionale, pronti a mettersi in gioco in uno dei mercati immobiliari più dinamici e affascinanti al mondo.

A dare forza e prestigio a questa iniziativa è la collaborazione con Jole Noemi Marischi, figura di riferimento nel panorama del recruiting, nota per la sua capacità di cogliere il talento con uno sguardo attento e un intuito affilato come un diamante. Sarà lei insieme a Stefano Re, a selezionare i prossimi top players che potranno rappresentare l’eccellenza italiana nel progetto Re Casa Dubai.

“La visione non è più un sogno: è realtà” – ha dichiarato Stefano Re, scuotendo gli animi e accendendo la fantasia degli agenti presenti, il quale ha pubblicizzato la sua iniziativa con 6 hostess che hanno distribuito volantini e con dei camion/vela nella città di Pesaro nei giorni antecedenti e durante il convegno nazionale della Tecnocasa.

Le sue parole hanno lasciato un segno profondo, alimentando il desiderio di diventare protagonisti di una nuova avventura, dove passione e competenza si incontrano sotto il sole degli Emirati.

Con questa nuova inizativa, Re Casa Immobiliare conferma la propria vocazione all’innovazione e all’internazionalizzazione, rafforzando la sua presenza globale e offrendo a chi ha visione e coraggio la possibilità di spiccare il volo.

Dubai è vicina. E l’Italia, ancora una volta, si prepara a brillare.

Re Casa Immobiliare nata nel 2003 come una piccola realtà locale, ma ora pronta a scalare la vetta della classifica. Oggi come allora, tutto è partito da un’intuizione. Ma ora, con gli occhi puntati su Dubai e il cuore acceso dall’ambizione, Re Casa Immobiliare pronta a scrivere il prossimo capitolo della sua storia: più grande, più audace, più internazionale che mai.

Re Casa Immobiliare apre ufficialmente la selezione di 100 agenti immobiliari sul territorio nazionale interessati a sviluppare il proprio business nel mercato di Dubai.

Cerchiamo professionisti con visione internazionale e spiccato spirito imprenditoriale. Il progetto include accesso a immobili esclusivi, formazione dedicata, strumenti operativi e supporto continuo.

Prossimi Real Estate Event:

13/14 Giugno 2025: Splendido Bay – Lago di Garda

16/17/18/19 Luglio 2025: Piazza Giorgini e Hotel Progresso San Benedetto Del Tronto

03/04/05 Ottobre 2025: Hotel Premiere – Abano Terme

