SAN BENEDETTO – All’improvviso, nel pomeriggio del 3 maggio, per un malore improvviso, è venuto a mancare all’età di 61 anni Pierpaolo Amatucci, stimato allenatore dei portieri molto conosciuto in città. Aveva collaborato per diverse squadre del territorio tra cui il settore giovanile e prima squadra del Grottammare Calcio, con il Morro d’oro Calcio la scuola calcio e settore giovanile della sambenedettese e fatto crescere tanti giovani ragazzi.

Aveva partecipato a tanti Camp di Scuole Calcio Portieri ed inoltre aveva conseguito con successo il Patentino di Allenatore Uefa B. Che dire: lascia un vuoto in città, nelle squadre in cui aveva collaborato, nella famiglia e nei tanti amici in special modo quelli del bar Grappolo d’oro di Porto d’ Ascoli e del bar Vale di Grottammare dove non mancavano mai le risate e gli sfottò sul calcio. Scrivere questo pezzo per me è stato difficile poiché’ lo conoscevo molto bene e la notizia purtroppo mi ha creato un immenso dolore.

Concludo facendo le condoglianze alla famiglia in special modo alle sorelle Adriana e Maria Grazia e lo saluto come al solito sapendo che da dove è si farà una grande risata: “Pierpa’ adesso lancia lu pallo’ lassù“.

Per chi volesse dare l’ultimo saluto, la salma si trova presso l’obitorio dell’Ospedale Civile “Madonna del Soccorso” mentre i funerali si svolgeranno lunedi 5 maggio alle ore 15 presso l’Abbazia di San Benedetto Martire (Paese Alto) .

Ciao amico mio.