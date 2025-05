STADIO ‘RIVIERA DELLE PALME’ – Tanto entusiasmo come sempre in questo campionato con lo stadio quasi pieno, oggi con un evento importante: la sfilata della FIFA Security Rugby domenica scorsa promossa in serie. Ricordato Pierpaolo Amatucci, scomparso prematuramente. Era allenatore delle giovanili. Gli ospiti devono vincere per essere sicuri di non retrocedere- Circa 10 mila gli spettatori.

ANGOLI: (2-3) 5-7 AMMONITI: Orlandi al 75′, Franco al 94′ GOL: 42′ Zini, 84′ Vilka, 85′ Foglia RECUPERI: 2′ e 5′

Formazioni: SAMB: 01 SEMPRINI ‘06, 04 ZINI ‘98, 05 (37 Tourè ’05 dal 46°) GENNARI ‘91 ©, 08 LULLI ’91 (10 Fabbrini ’90 da 84°) , 07 KERJOTA ‘01, 11 BATTISTA ’98, 15 ZOBOLETTI ‘05 (74 Orlandi ’06 dal 65°), 20 PAOLINI ’97 (18 Candellori ‘96 dal 46°), 25 BOUHA ’05, 94 TATARANNI ’06 99 MORETTI ’99 (21 D’Eramo ‘05) dal 62°). In panchina: 00 Coccia ‘07, 09 Eusepi ‘89, 27 Guadalupi ’96, 32 Chiatante ’04. Allenatore: Ottavio PALLADINI

CIVITANOVESE: 01 PETRUCCI ’05, 02 VALENTIN ’04, 03 ROSSETTI 05, 04 VISCIANO © ’87 (17 D’Innocenzo ’04), 05 PASSALACQUA ’01 (19 Vilka ’92 dal 62°), 06 DIOP ’00, 07 BUONAVOGLIA ’01 (15 Milani ’02 dal 53°), 08 DOMIZI ’03 (14 Capece ’92 da 53°), 09 BEVILACQUA ’04 (20 Padovani ’89 dal 53°), 10 FOGLIA ’99, 11 BRUNET ’02. In panchina: 12 Raccichini ’00, 13 Cosignani ’06, 16 Macarof ’95, 18 Pompili ’04. Allenatore Luigi BUGGIARDINI

10′ primo vero pericolo per gli ospiti, Zini di testa sfiora la traversa.

Uno stricione nella curva degli ospiti: “Samb, dalla storia non te ne sei mai andata”

26′ brutto fallo di Bouha su Visciano che resta a terra ma si rialza claudicante dopo un paio di minuti

28′ Bevilacqua, servito da Franco, di testa costringe Semprini al corner

29′ ottimo spunto di Tataranni il cui tiro viene deviato in angolo

LOTTA SALVEZZA dopo 37 minuti di gioco: Recanatese-Termoli 0-1, Notaresco-Chieti 1-0, Roma City-Senigallia 0-1, Atletico Ascoli-Sora 1907. 0-1

40′ Diop sfiora la traversa su azione da calcio d’angolo

42′ Zini porta in vantaggio la Samb con una conclusione con il piede sinistra dopo scambio con Kerjota. 1-0

49′ Clamoroso errore di Moretti solo davanti alla porta che fa svanire un passaggio filtrante di Kerjotta.

52′ Buomnavoglia sbaglia clamorosamente con Semprini ormai battuto.

58′ È Tataranni a non inquadrare la porta da ottima posizione

LOTTA SALVEZZA dopo 60 minuti di gioco: Recanatese-Termoli 0-2, Notaresco-Chieti 2-0, Roma City-Senigallia 1-1, Atletico Ascoli-Sora 1907. 0-2

72′ Vilka sbaglia, tutto solo davanti a Semprini mette fuori

LOTTA SALVEZZA dopo 75 minuti di gioco: Recanatese-Termoli 0-2, Notaresco-Chieti 2-1, Roma City-Senigallia 1-1, Atletico Ascoli-Sora 1907. 0-2

84′ Pareggia la Civitanovese con Vilka, un suo destro supera Semprini (1-1)

85′ Foglia porta addirittura in vantaggio gli ospiti appoggiando in rete oltre la linea di porta (1-2)

87′ Palo di Innocenzo che sfiora il terzo gol solo per un soffio

LOTTA SALVEZZA dopo 92′ minuti di gioco: Recanatese-Termoli 1-2, Notaresco-Chieti 2-1, Roma City-Senigallia 1-1, Atletico Ascoli-Sora 1907. 0-2