ASCOLI PICENO – I Vigili del fuoco di Ascoli sono tempestivamente intervenuti con diverse squadre di terra, attualmente impegnate nel contenimento dell’incendio e nella protezione delle abitazioni più vicine al fronte del fuoco.

A supporto delle operazioni è stato richiesto anche l’intervento aereo: un elicottero del reparto volo di Pescara si è alzato in volo e sta effettuando lanci d’acqua per domare le fiamme dall’alto.

Per garantire un adeguato rifornimento idrico al mezzo aereo, è stata predisposta una vasca di carico sul posto. La situazione resta sotto stretto monitoraggio, mentre le autorità invitano i cittadini a evitare l’area per non intralciare le operazioni di spegnimento.