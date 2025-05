SAN BENEDETTO – Poco dopo le 8,30 i Vigili del fuoco del distaccamento sambenedettese sono intervenuti in località Colle Franchino per l’incendio di una rimessa di attrezzature agricole. Per estinguere le fiamme, che oltre agli utensili avevano coinvolto anche il tetto in legno, i pompieri si sono disposti su due lati evitando che si potessero estendere ad una struttura adiacente. Dopo aver portato fuori tutte le attrezzature dislocate all’interno, con l’ausilio della termocamera si verificava che la temperatura dell’annesso bruciato e di quello adiacente fossero tornate nella norma.