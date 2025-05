PUBLIREDAZIONALE

CASTIGNANO – La Banca del Piceno chiude il 2024 con risultati solidi: l’utile netto si attesta a 8,65 milioni di euro, confermando la solidità della banca e la sua capacità di generare valore per il territorio. “I risultati ci permettono di rafforzare il nostro impegno a sostegno dello sviluppo economico locale”, ha dichiarato il presidente Sandro Donati in occasione dell’assemblea dei soci, tenutasi il 3 maggio a Castignano.

Credito al servizio delle famiglie e delle imprese. Al 31 dicembre 2024, i crediti verso la clientela ammontano a 685,2 milioni di euro , con un focus su famiglie e piccole e medie imprese .

“La maggior parte dei finanziamenti è destinata a microimprese e famiglie produttrici”, spiega il direttore generale Gabriele Illuminati. “Il nostro modello cooperativo ci consente di restare vicini ai clienti e contenere il rischio di credito”. La banca ha erogato nel 2024 quasi 113 milioni di euro di nuovo credito, confermandosi motore dell’economia locale.

Migliora la qualità del credito: Ottime notizie anche sul fronte del rischio creditizio . I crediti deteriorati netti sono scesi a 5,85 milioni di euro , pari allo 0,88% del totale, con un calo del 19,95% rispetto al 2023.

Le sofferenze nette rappresentano solo lo 0,04% del totale dei crediti. Si tratta di numeri che riflettono una gestione attenta e prudente.

Risparmio in crescita

La fiducia dei clienti è testimoniata dalla crescita delle masse amministrate, che a fine 2024 raggiungono 1,51 miliardi di euro (+4,27% rispetto al 2023). In particolare, il risparmio gestito sale al 25,21% della raccolta diretta, mentre il risparmio amministrato rappresenta il 17,27%.

Un patrimonio per il futuro

La solidità patrimoniale resta una priorità. “Avere una dotazione di capitale adeguata è fondamentale per continuare a sostenere il territorio”, spiega il presidente Donati. La Banca continua a destinare una parte significativa degli utili al rafforzamento del patrimonio, ben oltre i requisiti normativi, e a promuovere l’ampliamento della base sociale.

Vantaggi concreti per i Soci

Nel 2024 sono state mantenute e migliorate le agevolazioni per i Soci, che possono usufruire di condizioni favorevoli su conti correnti, mutui, prestiti per la casa o per esigenze familiari e polizze assicurative.

Sostegno al territorio e al volontariato

La Banca del Piceno reinveste sul territorio. Solo nel 2024 ha sostenuto numerose realtà locali, tra cui le Caritas diocesane di Ascoli Piceno, Fermo e San Benedetto del Tronto, e ha donato un Holter pressorio all’Ospedale Madonna del Soccorso. Sono state finanziate anche iniziative di Pro Loco, associazioni culturali, società sportive e centri di studio.

Investire nei giovani e nell’educazione

La Banca crede nei giovani e lo dimostra con stage formativi, borse di studio e attività nelle scuole. Nel 2024 ha collaborato con la Fondazione Tertio Millennio per incontri sull’educazione finanziaria, rivolti agli studenti delle scuole superiori di San Benedetto del Tronto e Montalto Marche.

Prosegue anche l’impegno con il progetto “Crescere nella Cooperazione”, che insegna agli studenti delle Marche i principi del modello cooperativo.

Una banca solida, per il bene comune

La Banca del Piceno si conferma un punto di riferimento per famiglie, imprese, giovani e associazioni. Una banca in salute, solida nei conti e con una missione chiara: far crescere il territorio, con responsabilità e visione.