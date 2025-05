SAN BENEDETTO – Un’onda di gioia rossoblu ha invaso Piazza San Giovanni Battista oggi, venerdì 2 maggio, per celebrare la storica promozione in Serie C della Sambenedettese. Migliaia di tifosi si sono riversati nel cuore della città, colorando la piazza con bandiere e sciarpe, intonando cori e abbracciandosi in un’atmosfera di incontenibile entusiasmo.

Sul palco i giocatori, lo staff tecnico e dirigenziale rossoblu, che hanno alzato la coppa per celebrare la vittoria del campionato.

Il presidente Vittorio Massi e mister Ottavio Palladini hanno espresso la loro gratitudine per il sostegno incessante dei tifosi, promettendo impegno e passione anche nella prossima stagione. La festa, animata da musica e spettacoli, si è protratta fino a tarda sera, sancendo un giorno indimenticabile per la Samb e per tutta la città.