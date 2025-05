Presente la squadra, lo staff tecnico e il presidente Massi insieme agli altri componenti della dirigenza rossoblu.

Il sindaco Spazzafumo ha consegnato una targa ad ogni giocatore per l’impegno svolto nel proprio ruolo sul campo, ringraziando ognuno di loro per il risultato ottenuto nella stagione calcistica 2024/2025.

Ha preso la parola anche mister Palladini, riconoscendo i meriti a tutti i suoi ragazzi, (vedi video sotto) passando poi la parola al Ds Stefano De Angelis che a sua volta ha ringraziato chiunque ha contribuito al successo della squadra.

I colori rossoblu dominano il municipio in un atmosfera di festa, che ha dato ufficialmente il via ai festeggiamenti in città per il passaggio da dilettanti a professionisti.