Di Marco Romani

SAN BENEDETTO – Oggi Venerdi’ 2 Maggio la U.S.Sambenedettese del presidente Vittorio Massi ha in programma i festeggiamenti ufficiali per la vittoria del campionato.

Il programma ha inizio alle ore 10,00 dove tutta la squadra della Samb sara’ ricevuta e premiata in comune dal Sindaco Antonio Spazzafumo.

Nel pomeriggio I festeggiamenti verrano ripresi alle 18,30 dove sia i giocatori che lo staff rossoblu faranno il loro ingresso al porto, dove sbarcheranno alla “Banchina Malfizia” dai pescherecci Umberto Padre dei F,lli Merlini ed dal Marcantonio II dei Di Domenuco, inoltre al loro arrivo un aereo sorvolera’ la zona libererando in cielo i colori rossoblu’

I festeggiamenti continueranno intorno alle ore 20.00 nella “Piazza San Giovanni Battista” dove sara’ allestito un palco e si potranno rivivere, su un maxi schermo , i momenti piu’ emozionanti di questa stagione sportiva. Durante l’evento il coordinatore del Dipartimento Interregionale della LND, l’avvocato Luigi Barbiero, premiera’ i giocatori e la societa’ sambenedettese con medaglie ed una coppa ,a ricordo di questa vittoria. Tra i tanti presenti e’ da annotare la presenza di diversi ex giocatori rossoblù di Samb Legend, alcuni tornati a San Benedetto per apposta per questo evento.

Nel finale ci saranno dei saluti e ringraziamenti da parte del presidente Vittorio Massi, dell’ allenatore Ottavio Palladini e del direttore sportivo Stefano De Angelis.

L’evento dovrebbe terminare intorno alle 22.00, per lasciare poi lo spazio alla musica dei “Fammi Ballà”.

Naturalmente i festeggiamenti non ufficiali dureranno altri giorni, in special modo il 4 maggio in occasione dell’ultima giornata di campionato con i cugini civitanovesi dove con molta probabilita’ si potrebbe battere il record di spettatori stagionali. In seguito magari potremmo continuare a festeggiare se riusciamo a vincere anche lo scudetto della serie D.

In questi giorni c’e’ stato del fermento in citta’ per questo evento, girando per la citta’ abbiamo visto esposti da dei balconi, finestre e vetrine dei negozi delle bandiere e foto e colori rossoblu’.

Sicuramente tra i tanti addobbi rossoblu’ visti in citta’ non potevamo non sottolineare lo striscione di una decina di metri, apparso subito dopo la promozione da un balcone di via Toscana, con i volti dei giocatori della rosa, del presidente Vittorio Massi, del vice presidente Fausto Massi, del direttore sportivo Stefano De Angelis, del mister Ottavio Palladini con 2 formazioni tipo e la scritta Grazie Ragazzi.

Ricordiamo che sempre da questa palazzina si via Toscana 22 sono stati esposti il 26 Maggio 2024 uno striscione a ricordo dei 50 anni della storica promozione in serie B della Samb Bergamasco datata 26 maggio 1974 ed il 4 aprile 2023 un bandierone rossoblu’ con il logo di Samb Legend a ricordo dei 100 anni della Sambenedettese ( 4 aprile 1923 ). La foto di questo bandierone fu pubblicata anche sul giornale Tutto Sport che dedico’ ai 100 anni della Samb una pagina intera ed infine fu donata al Samb Leggend Maurizio Simonato.

Secondo noi il popolo rossoblu’ puo’ fare di meglio,

ADDOBBIAMO LA CITTA’ DI COLORI ROSSO BLU’