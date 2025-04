GROTTAMMARE – I Vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto sono intervenuti intorno alle 14,15 in viale Sisto V, nei pressi della stazione ferroviaria, per l’incidente che ha coinvolto un’auto ed uno scooter. Il conducente del motociclo è rimasto incastrato sotto la vettura e gli operatori VF per estrarlo hanno usato dei cuscini pneumatici per sollevare il mezzo. Per il motociclista, il personale del 118 che lo ha preso in consegna, ha provveduto ad allertare l’eliambulanza.