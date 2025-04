ROMA – “Il gruppo M5S al Senato presenterà a breve un’interrogazione a mia prima firma sul grave episodio accaduto ad Ascoli Piceno il 25 aprile. Un semplice striscione con la scritta ’25 aprile, buono come il pane, bello come l’antifascismo’, esposto dalla titolare di un panificio, ha provocato l’intervento della Polizia di Stato e della Polizia Locale, oltre a una serie di atti intimidatori: lo striscione è stato strappato da un passante e nei giorni successivi sono comparsi altri striscioni offensivi contro l’attività. Riteniamo doveroso ricevere dal Ministro dell’interno chiarimenti sull’accaduto e chiediamo misure a tutela della libertà di espressione e iniziative, anche normative, per distinguere tra affissioni commerciali e manifestazioni del pensiero legate a valori costituzionali. Nel testo si chiede anche di promuovere campagne di sensibilizzazione per riaffermare il carattere antifascista della Costituzione e contrastare ogni forma di intimidazione contro chi tiene viva la memoria democratica”. Lo afferma il senatore M5s, Roberto Cataldi, componente della commissione Affari Costituzionali.