MONTEPRANDONE – Anche quest’anno Centobuchi ospita un appuntamento ormai fisso del calendario primaverile: la Fiera Madonna della Pace, in programma per l’intera giornata di domenica 4 maggio 2025.

Giunta alla ventiduesima edizione, la manifestazione rappresenta un’occasione speciale per vivere il paese in un clima di festa e tradizione. Dalle prime ore del mattino, via dei Tigli e via Benedetto Croce si animeranno con decine di stand del commercio ambulante: abbigliamento, calzature, casalinghi, articoli da regalo, giardinaggio e utensileria, insieme a un’ampia selezione di prodotti tipici, dolci, norcineria ed eccellenze gastronomiche locali. Non mancheranno, inoltre, espositori di piccolo artigianato locale, a testimonianza della creatività e delle abilità manuali del territorio.

In piazza dell’Unità, cuore dell’evento, sarà allestito un suggestivo villaggio di giochi antichi in legno, pensato per stimolare la fantasia e la socialità di grandi e piccini, riportando tutti per un giorno alla semplicità e alla bellezza del gioco all’aperto di una volta. A completare l’area ludica, anche due grandi gonfiabili. L’accesso a tutti i giochi è gratuito.

Negli anni, la Fiera si è confermata un appuntamento molto partecipato, richiamando visitatori non solo dal territorio di Monteprandone, ma anche da tutto l’entroterra Piceno e dal vicino Abruzzo. L’Amministrazione comunale ha scelto con convinzione di mantenere viva e valorizzare questa tradizione, sia per sostenere il commercio locale, sia per offrire alla cittadinanza momenti di incontro, svago e riscoperta dell’identità culturale del territorio.

Un’intera giornata da vivere insieme, tra sapori, colori, suoni e sorrisi.