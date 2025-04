SAN BENEDETTO – L’Apsd San Benedetto Colmic organizza sabato 3 maggio, con inizio alle ore 14.30, “Imparo a pescare”, un divertente pomeriggio finalizzato a conoscere i primi rudimenti della pesca sportiva. L’iniziativa, che si svolgerà al Molo Sud di San Benedetto, è rivolta principalmente ai più piccoli, con lo scopo di rinforzare ulteriormente il più che prolifico settore giovanile della società sambenedettese, ma le porte sono aperte anche a coloro che, nonostante non siano più giovanissimi, vogliono aggiungere un’altra capacità a quelle già in proprio possesso. L’idea è quella di spronare le famiglie a una partecipazione plurigenerazionale, con nonno e nipote, padre (o madre) e figli, zii e zie con i loro nipotini a pesca insieme per trascorrere un pomeriggio all’aria aperta in maniera sana. Per informazioni e iscrizioni si può contattare il presidente dell’Apsd San Benedetto Colmic, Zefferino Guidi, al numero di telefono 338-9129027.

Di seguito la locandina dell’evento.