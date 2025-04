SAN BENEDETTO – Il 3 e 4 maggio 2025 si svolgeranno a San Benedetto due importanti gare federali: il Campionato Regionale delle categorie Giovanissimi, Esordienti, Allievi specialità “Free Skating” e la seconda e ultima fase del Campionato Interregionale di Marche e Abruzzo delle categorie Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior specialità Free-Skating e Solo Dance.

Si assegneranno i titoli Regionali di Marche e Abruzzo di tutte le categorie conteggiando per le categorie Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior, il miglior punteggio ottenuto dagli atleti nelle due fasi regionali. Tra gli atleti che scenderanno in pista ci sono diversi nomi di spicco che hanno già partecipato a gare internazionali con la Nazionale Italiana tra cui il pluricampione Italiano e atleta azzurro Kevin Bovara della Diavoli Verde Rosa che attualmente, dopo la prima fase, è al primo posto nel Ranking Nazionale della categoria Seniores.

Per il pubblico sarà una ottima occasione per vedere all’opera gratuitamente i migliori atleti marchigiani. San Benedetto è stata scelta dal Comitato Regionale per ospitare entrambe le fasi dei Campionati Regionali per la tradizione rotellistica che identifica la nostra città come “la città del Pattinaggio”; La Diavoli Verde Rosa con il patrocinio dell’amministrazione comunale e con il contributo del Comitato Regionale Fisr Marche organizzerà questi due eventi in grande stile.

Questi i nomi delle squadre partecipanti della Regione Marche:

-Per la provincia di Ancona saranno presenti le seguenti società: Conero Roller, Ancona Skating, Roller Marche, Janus Roller, Acli Pattinaggio Jesi, Pattinaggio Monte D’Ago;

-Per la provincia di Pesaro: CEM Pesaro, R.C. Montechiaro;

-Per la provincia di Ascoli Piceno: Diavoli Verde Rosa e Lama Skating.

La Diavoli Verde Rosa di San Benedetto parteciperà con i seguenti atleti allenati da Ivan Bovara tutti competitivi per lottare per il titolo regionale: Gaia Mora, Beatrice ed Elena Girolami, Eleonora ed Elisabetta Rossini, Allegra Ionni, Rosetti Filippo e Kevin Bovara.

Per la Regione Abruzzo saranno presenti le seguenti società:

-ASD Giulianova Pattinaggio Artistico, Roller Club New Era ASD , ASD Golden Skate Pescara, Accademia Pattinaggio.

Il presidente Anna Maria Laghi invita tutta la cittadinanza ad assistere alle competizioni e ringrazia l’assessore allo sport del Comune di San Benedetto del Tronto Cinzia Campanelli, il Sindaco Antonio Spazzafumo, i dirigenti dell’Ufficio Sport, Il Presidente Regionale Fisr Romolo Bugari, la responsabile regionale del Pattinaggio Artistico Stefania Priori, gli sponsors e tutti i volontari che si adopereranno per la riuscita di questi due importanti eventi federali e ricorda che l’ingresso a questa spettacolare gara sarà gratuito.