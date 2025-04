CUPRA MARITTIMA – Il cinema ci regala due storie profondamente umane, che parlano di genitori e figli, di distanze da colmare e di emozioni che non conoscono confini.

“Ritrovarsi a Tokyo” è un racconto struggente e delicato firmato da Guillaume Senez. Jay, un uomo francese rimasto in Giappone dopo la separazione dalla compagna giapponese, cerca disperatamente di rivedere la figlia Lily, che non vede da nove anni. In una Tokyo osservata attraverso il parabrezza del suo taxi, Jay incarna la tenacia di un padre che non si arrende, interpretato con straordinaria intensità da Romain Duris. Il film tocca con sobrietà temi profondi come la solitudine, le barriere culturali e le ferite silenziose dell’amore familiare. Una storia che commuove senza mai essere enfatica, chiudendosi con una nota di rara bellezza e speranza.

“Sotto le foglie” di François Ozon ci trasporta in un villaggio della Borgogna, dove i misteri del passato si intrecciano con le tensioni di un presente carico di emozioni irrisolte. In questo elegante giallo d’atmosfera, Ozon mescola con maestria thriller e dramma familiare, mettendo al centro il fragile rapporto tra una madre e la figlia. L’intesa tra Hélène Vincent e Josiane Balasko dà forza e autenticità a una narrazione che affascina per la sua sensibilità e per il gioco raffinato con i codici del genere.

Due film molto diversi, accomunati da uno sguardo profondo sull’animo umano. Perfetti per lasciarsi coinvolgere dal grande schermo in questo lungo fine settimana. Non serve molto: solo il tempo di entrare in sala e lasciarsi toccare da storie che parlano anche un po’ di noi.

