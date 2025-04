SAN BENEDETTO DEL TRONTO –La Lega Navale Italiana Sezione di San Benedetto del Tronto ha organizzato, per domenica 4 maggio, un campionato Regionale “Open” di Ocean Racing nell’ambito del calendario di gare nazionali emesso dalla FICK (Federazione Italiana Canoa Kayak), aperto anche ad altre regioni.

Possono partecipare alla gara tutti i tesserati FICK. Questo tipo di competizione è classificata come gara in acque mosse, per cui le imbarcazioni ammesse alla gara hanno speciali caratteristiche tecniche che le rendono adatte a questa tipologia di gara. La competizione si svolgerà nelle acque antistanti il centro sportivo della LNI, situato sul lungomare, concessione demaniale 45 Bis. La gara inizierà alle ore 8 e finirà presumibilmente alle ore 14,30. Le premiazioni si terranno intorno alle ore 16,30.

Sono previsti i seguenti tre percorsi di gara, relativi alle diverse categorie di atleti partecipanti

Percorso “A” di circa 14 Km destinato agli atleti delle categorie Junior, Senior e Master (maschili e femminili), cioè atleti con età superiore ai 16 anni

Percorso “B” di circa 2 Km destinato agli atleti della categoria Ragazzi (maschili e femminili), cioè atleti di età compresa tra i 15 e i 16 anni.

Percorso “C” di circa 500 metri destinato agli atleti delle categorie Allievi e Cadetti, cioè atleti con età compresa tra i 9 e 13 anni.

Questo tipo di competizione, ad oggi, non si è mai svolta nel nostro mare, per cui la Lega Navale di San Benedetto è una pioniera in questa iniziativa dando, quindi, la possibilità a tutti gli atleti della costa adriatica di poter gareggiare nel proprio mare e aprire un nuovo capitolo di interesse per tutti gli appassionati di sport acquatici. Numerose sono già le associazioni sportive del territorio nazionale che hanno manifestato la volontà di partecipare all’evento. Il progetto prevede un’adeguata organizzazione, una struttura sportiva recettiva per gli atleti provenienti da tutta Italia, la ricerca di strutture recettive che verranno poi comunicate nel bando gara, adeguate attrezzature e mezzi per supportare l’evento nonché il coinvolgimento attivo di personale qualificato della Sezione per le varie mansioni da ricoprire e richieste dal regolamento tecnico Ocean Racing della FICK.

La Lega Navale di San Benedetto è una delle 250 sezioni della Lega Navale Italiana attraverso le quali vengono diffusi, nel nostro paese, la cultura del mare, il rispetto per la natura e la passione per gli sport nautici oltre ai valori di solidarietà, amicizia, rispetto, lealtà, responsabilità. La Sezione di San Benedetto, in particolare è centro di avviamento agli sport di mare, con l’organizzazione di corsi di preparazione alle diverse discipline nautiche, centro di promozione sociale, con particolare riguardo alle attività nautiche in favore dei diversamente abili, centro di cultura marinaresca, con l’organizzazione di convegni e conferenze sulle tradizioni e la cultura del mare, centro sportivo agonistico, con gruppi sportivi dilettantistici affiliati alle diverse Federazioni del CONI e centro di tutela ambientale, con l’organizzazione di convegni, conferenze, aule didattiche e giornate dedicate alla scoperta dell’habitat marino e alla pulizia delle spiagge. Negli impianti sportivi è possibile praticare vela, windsurf, canottaggio, coastal rowing, canoa– kayak olimpica velocità, kayak da mare, Stand Up Paddle (SUP), nuoto in acque libere, apnea e pesca sportiva. Durante i mesi estivi, inoltre, vengono organizzati centri sportivi per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. La Sezione annovera anche squadre agonistiche di canoa, vela e canottaggio che partecipano annualmente alle principali competizioni nazionali indette dalle diverse federazioni del CONI.

Si ringraziano il comune di San Benedetto e il Consiglio Regionale delle Marche per il patrocinio e il contributo all’evento e il BIM Tronto per il contributo all’acquisto di attrezzature indispensabili alle attività istituzionali della Sezione.

I riferimenti della sezione di San Benedetto per il progetto:

Achille Ambrosini dirigente della Lega e responsabile settore canoa (tel. +39 345 9090563; mail achilleambrosini58@gmail.com )

Mirko Fazzini istruttore federale FICK e allenatore squadra agonistica canoa (tel. +39 347 9582339; mail ricami@hotmail.com)

Segreteria e operatività Sabrina e Rino (tel. +39 348 5153422; mail sanbenedettodeltronto@leganavale.it )