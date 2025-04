SAN BENEDETTO – Venerdì 2 maggio, in piazza San Giovanni Battista, l’U.S. Sambenedettese ha organizzato una festa per la promozione della squadra rossoblu in serie C.

In accordo con Prefettura e Questura, il sindaco Antonio Spazzafumo ha firmato un’ordinanza che dispone, a partire dalle 16 di venerdì e fino alla mezzanotte, il divieto di vendita di bevande in contenitori o bottiglie in vetro, lattine, metallo o altro materiale potenzialmente pericoloso per l’ordine pubblico nella porzione di territorio comunale delimitato a nord da via D’Annunzio, ad ovest dalla Statale, a sud da via G. Moretti, ad est dal lungomare.

Con lo stesso provvedimento si vieta di introdurre, detenere ed abbandonare la stessa tipologia di contenitori nelle piazze Garibaldi e San Giovanni Battista.

Resta consentita la consumazione nelle forme tradizionali nei pubblici esercizi e nelle aree esterne date in concessione.