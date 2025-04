SAN BENEDETTO – Il Premio Letterario Internazionale Charles Dickens, giunto alla sua nuova prestigiosa edizione 2025, si conferma un faro di eccellenza nel panorama letterario italiano che illumina anche la Riviera delle Palme. Organizzato dall’associazione Omnibus Omnes, il concorso celebra l’arte letteraria con un focus sul romanzo sociale di ispirazione dickensiana, promuovendo cultura e creatività attraverso opere di narrativa, poesia e saggistica. Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, che hanno visto centinaia di adesioni da tutta Italia e oltre, con vincitori come Fuga dal Mondo Perfetto di Adriano Zanatta (2023), il Premio si prepara a una nuova stagione di scoperte letterarie.

Aperto a scrittori di ogni nazionalità con testi in italiano, il concorso si distingue per il suo alto profilo, grazie a una giuria qualificata composta da scrittori, giornalisti e lettori appassionati, presieduta da un Presidente super partes. Le sezioni includono romanzi editi e inediti, poesie, racconti e saggi, con premi in denaro, targhe e visibilità mediatica per i vincitori. L’edizione 2025, con scadenza il 10 settembre 2025, si terrà a San Benedetto, culminando in una cerimonia di premiazione il 6 dicembre 2025, probabilmente verrà confermata la stessa location presso l’Auditorium Comunale.

Un invito a nuovi giurati

Per arricchire ulteriormente la qualità e la diversità del processo di valutazione, il Premio lancia un appello al reclutamento di nuovi giurati. Si cercano persone appassionate di letteratura, disposte a contribuire al successo di un concorso che valorizza voci autentiche e storie di impatto. I giurati avranno l’opportunità di collaborare con il team della associazione, partecipare a un evento di rilevanza nazionale e lasciare un segno nel mondo della cultura. Per candidarsi, inviare una email a info@omnibusomnes.org entro il 30 maggio 2025.

Il valore del Premio

“Il Premio Charles Dickens non è solo un concorso, ma un movimento culturale che celebra la potenza della parola scritta e il suo impatto sulla società,” dichiara Raffaella Milandri, il Presidente del Premio. Con il patrocinio di Unric-Onu Italia, il Premio si distingue per la sua capacità di unire tradizione e innovazione. La partecipazione numerosa e la qualità delle opere, come evidenziato nelle edizioni 2023 e 2024, testimoniano il suo ruolo di piattaforma per talenti emergenti e affermati.