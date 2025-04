MARTINSICURO – In occasione della Giornata Mondiale della Terra, nel corso della mattinata di domenica 27 aprile, a Martinsicuro, è stata organizzata da Plastic Free, con il patrocinio del comune di Martinsicuro, una raccolta di rifiuti sul tratto di arenile antistante i campeggi grazie alla quale sono stati rimossi 30 kg di rifiuti di vario genere oltre a quattro gomme auto e svariati mozziconi di sigarette.

Martinsicuro, occorre ricordarlo, è tra le città italiane più virtuose in materia ambientale e lo scorso 8 marzo, a Napoli, è stata premiata con il riconoscimento “Città Plastic Free 2025”. “Continua il nostro impegno a tutela dell’ambiente. Martinsicuro ha ancora risposto presente in occasione della Giornata Mondiale della Terra e questo ci permette di guardare con ottimismo a quelle che saranno le prossime iniziative – ha affermato l’assessore Marco Cappellacci, presente anche lui all’iniziativa, e ha continuato: “Non stiamo trascurando però tutte quelle azioni di prevenzione in materia ambientale: tante sono le iniziative di sensibilizzazione in corso con le scuole cittadine. Riteniamo fondamentale il ruolo della scuola nel diffondere la giusta sensibilità ai ragazzi e il rispetto verso l’ambiente“.