SAN BENEDETTO – Prima missione compiuta per l’Atletico Mariner che batte in casa 2-1 il Fabriano Cerreto e con questi tre punti fondamentali ha la matematica certezza di poter disputare i play-out in casa contro il Monturano.

Quella del “Ciarrocchi” è stata un gara molto equilibrata e ci sono state occasioni da entrambe le parti e nel complesso dei 90 minuti il Mariner avrebbe potuto aumentare il proprio numero di gol dopo aver colpito due pali ed essere stato impreciso sotto porta.

Al 7’ pt il primo squillo è degli ospiti: Proietti Zolla viene servito al limite dell’area e calcia in porta ma Amato è prodigioso e con la mano di richiamo alza la sfera in angolo. All’11’ pt si vedono i marineros: Malheiro dalla sinistra crossa in area dalle parti di Tassi che di testa in tuffo non trova la porta. Al 13’ pt Picciola raccoglie il pallone respinto fuori area dalla difesa ospite e con una conclusione di prima intenzione e apparentemente innocua, scheggia il palo.

Al 15’ pt ancora biancoblu pericolosi: Panza serve in area Tassi che calcia ad incrociare con il mancino ma la sfera finisce al lato. Al 20’ pt Proietti Zolla dalla sinistra serve in area Guidarelli che davanti ad Amato spreca clamorosamente. Al 28’ pt Tassi viene ancora lanciato in profondità, entra in area e incrocia il tiro con il sinistro ma il cuoio si spegne al lato. Al 44’ pt l’Atletico Mariner passa in vantaggio: Napolano dai 30 metri batte un calcio di punizione in area e trova la deviazione vincente di Kiwobo che mette in rete, 1-0.

Nel secondo tempo passano solo sei minuti dal calcio d’inizio che il Fabriano pareggia: Proietti Zolla da corner sulla destra crossa in area per il colpo di testa vincente di Stortini che fa 1-1. All’8’ st gli ospiti rimangono in 10 per l’espulsione di Carnevali per doppia ammonizione. Al 13’ st Napolano verticalizza e lancia Tassi in area che con una conclusione potente trova in pieno il palo.

Al 23’ st Kiwobo avanza e serve in area Cialini che in posizione centrale calcia clamorosamente a lato. Passano quattro minuti e i rivieraschi tornano in vantaggio: Kiwobo lancia e trova in area il colpo di testa di Cialini che anticipa l’uscita di Stroppa e sigla il 2-1. Al 37’ st ci prova Napolano dai 20 metri, la conclusione viene deviata da un difensore e poi Stroppa mette in angolo. Dopo 5 minuti di recupero la gara si conclude e l’Atletico Mariner porta a casa una vittoria fondamentale che permette di raggiungere i 22 punti e di superare il Monturano con la possibilità di poter disputare i play-out in casa contro i fermani che verrà disputato domenica 11 maggio in gara secca.