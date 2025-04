Scienziati nel Pallone. San Benedetto trionfa nel calcio e nel rugby

Stasera in onda una nuova puntata per commentare l'annata magica della nostra città, col successo della Samb calcio e della Fifa Security Unione Rugby. In studio coach Lobrauco, Antonio Di Salvatore e Nazzareno Perotti. Conduce Ana Dorin