Ottavio Palladini: “Oggi i ragazzi hanno fatto una buona partita, specialmente quelli che hanno giocato di meno, godiamoci questa vittoria, il nostro obiettivo era scavallare quota 70 punti perchè volevamo eguagliare i punti fatti nel girone d’andata. Oggi in attacco eravamo senza Moretti e Sbaffo, per cui ho voluto provare Candellori in attacco, non so se in futuro lo rivedremo lì è uno che dove lo metti gioca. La poule scudetto? Ci interessa, sarà un’occasione per far giocare i nostri giovani, cercheremo di concludere bene la stagione. Sono felice della riconferma, ho sempre detto che avrei aspettato la vittoria del campionato per decidere, ma non è stata una scelta difficile. Il ds e il presidente non vogliono smantellare questo gruppo di lavoro e per me c’è tutta la volontà di continuare questa avventura in accordo col mio staff. So benissimo che in Serie C sarà dura, l’allenatore deve essere supportato dai risultati, ma il rapporto umano comunque vadano le cose rimarrà lo stesso. La rosa? Per quello che ci hanno dato andrebbero riconfermati tutti in blocco”.

Alessandro Zoboletti: “Dedico il gol alla mia famiglia che sugli spalti mi segue sempre. Finalmente è arrivato il primo gol stagionale, sono molto contento. E’ stata una stagione fantastica, abbiamo raggiunto l’obiettivo, personalmente viverla da calciatore sambenedettese ha un sapore speciale. Sulla riconferma, io sarei contentissimo di rimanere, spero che la società abbia la stessa visione. Ogni volta che indosso questa maglia il ricordo va a mio nonno Ferruccio che mi ha trasmesso l’orgoglio e il valore di indossare questi colori. In Serie C a dicembre non ho trovato spazio, quando ho avuto la possibilità non ho avuto esitazioni ad accettare”.