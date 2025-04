SAN BENDETTO – Organizzato dalla Fc Sambenedettese con San Benedetto Calcio, il “Samb Summer Camp” è risultato l’unico centro estivo di calcio della città “accreditato” dal Comune di San Benedetto. Oltre al centro estivo rossoblu sono stati accreditati dal Comune altri sette centri estivi che offrono altri tipi di attività e non esclusivamente calcio come il Samb Summer Camp. Un riconoscimento importante non solo perché conferma la professionalità dello staff tecnico ed organizzativo, ma, soprattutto, perché consente ai genitori aventi diritto di ottenere dal Comune di San Benedetto un contributo sostanzioso fino a 400 euro che consente a bambini e bambine che amano il calcio e vogliono migliorare la tecnica calcistica e la condizione fisica e motoria di partecipare al Samb Summer Camp gratis o con un notevole risparmio.

Riservato a bambini e bambine dai 5 ai 14 anni, la tredicesima edizione del Samb Summer Camp prenderà il via dopo la chiusura delle scuole e proseguirà tutta l’estate tutti i giorni dalle 7,45 alle 13,15 presso il Centro Sportivo San Filippo. Divisi in base ad età e livello tecnico, i partecipanti saranno seguiti da uno staff altamente qualificato composto da allenatori con esperienza ultradecennale in camp calcistici e nel calcio giovanile e con importanti qualifiche: allenatore Uefa B, istruttore Settore Giovanile e Scolastico, preparatore atletico motorio, maestro di tecnica calcistica.

Un’occasione unica visto che in altri camp e stage di calcio e centri estivi calcistici che si svolgono a San Benedetto e circondario non è possibile ricevere contributi dal Comune di San Benedetto perché non sono “accreditati” a differenza, appunto, del Samb Summer Camp. Quest’anno a tutti i partecipanti sarà consegnato un nuovo kit d’allenamento rossoblu composto da due t-shirt, cappellino e sacca personalizzati con logo Fc Sambenedettese Samb Summer Camp. L’accoglienza inizia alle 7,30 fino alle 8,45, mentre l’attività sportiva inizia alle 9 e prosegue fino alle 10,30. Poi c’è la pausa relax durante la quale viene offerta ad ogni partecipante una colazione salutare a base di frutta. Ed al termine del centro estivo ci sarà la rinomata cerimonia di saluto con consegna dell’attestato di partecipazione, “pagella” e festa finale con musica e ricco buffet.

Attenzione, però, per poter ricevere il contributo comunale i genitori dovranno fare richiesta al Comune entro le prime settimane di maggio allegando, obbligatoriamente, la copia dell’iscrizione al Samb Summer Camp senza la quale la richiesta non sarà accettata. E considerato che anche quest’anno il centro estivo rossoblu sarà a numero chiuso (raggiunto il numero prestabilito non è più possibile iscriversi), è molto importante effettuare l’iscrizione e la conseguente richiesta al Comune prima possibile.

Per info su come iscriversi al Samb Summer Camp telefonare alla segreteria ai numeri 3924127202 o 380466 5033. Per info su come inoltrare la richiesta di contributo consultare il sito del Comune di San Benedetto (domande per la frequenza dei centri estivi accreditati) o telefonare agli uffici comunali competenti contattando il centralino del Comune al numero 0735.7941