RECANATI – Il Dipartimento Interregionale comunica che a seguito della sospensione di ogni evento sportivo in programma sabato 26 Aprile 2025, per le esequie del Santo Padre, la Finale tra le Juniores Under 19 di Recanatese e Sambenedettese in programma Sabato 26 aprile 2025, sarà posticipata a lunedì 28 Aprile 2025 alle ore 18.30 sempre allo Stadio Nicola Tubaldi di Recanati. Ricordiamo che come da regolamento la squadra vincente accederà alle Finali Nazionali in programma in terra laziale. Alla fine dei tempi regolamentari, in caso di parità, si andrà ai tempi supplementari. Se la parità sussiste si qualificherà la squadra meglio piazzata in campionato che ha potuto disputare anche questa finale in casa. I ragazzi rosso-blu, guidati da mister Fabio Saggiomo, nonostante le diverse importanti defezioni dovute ad infortuni e squalifiche, ce la metteranno tutta per ottenere l’unico risultato utile per qualificarsi, ossia la vittoria.

Forza ragazzi siamo con voi.