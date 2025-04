ASCOLI PICENO – “Oggi sarò ad Ascoli Piceno per portare la mia solidarietà a Lorenza, che oggi è stata identificata per aver appeso un manifesto sul 25 aprile davanti al suo panificio”, questo quanto annuncia Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla regione Marche, a fronte di quanto accaduto questa mattina a Lorenza presso il suo panificio.

“Se volete accompagnarmi, portare insieme a me la nostra vicinanza a Lorenza e comprare il suo pane antifascista, l’appuntamento è per le 17 – dichiara Ricci.

“Un atto incomprensibile, che non ha alcuna giustificazione. È questo che intende il Governo con ‘sobrietà’?”, così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della regione Marche commenta quanto accaduto a Lorenza Roiati, ad Ascoli, questa mattina che, per aver esposto fuori dal suo panificio un cartello che recitava “25 aprile buono come il pane, bello come l’antifascismo” è stata fermata, identificata e interrogata dalle forze dell’ordine.

“La mia solidarietà a Lorenza, il suo è stato un gesto semplice, sincero, profondamente legato allo spirito del 25 aprile in occasione dell’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo – afferma Ricci – non resteremo in silenzio di fronte a questo episodio gravissimo, che ha il sapore dell’intimidazione, proprio nel giorno in cui dovremmo riaffermare con forza i valori dell’antifascismo, della libertà e della democrazia.