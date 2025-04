ROMA – Migliaia di fedeli, capi di stato, leader religiosi si sono radunate in Piazza San Pietro per portare l’ultimo saluto a Papa Francesco.

La sua scomparsa, è avvenuta lunedì scorso all’età di 88 anni nella sua residenza di Casa Santa Marta, ha richiamato oltre 200 mila persone stimate al momento dal Vaticano, molte di più quelle che in questi giorni hanno reso omaggio alla salma del Pontefice esposta in San Pietro.

La cerimonia funebre, iniziata alle ore 10, è stato un momento solenne di raccoglimento e preghiera. Dopo la cerimonia in Piazza San Pietro, il feretro del Santo Padre sarà portato in processione alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove verrà deposto per la sepoltura.