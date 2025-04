SAN BENEDETTO – Sabelli Distribuzione svolgerà un esclusivo Open Day dedicato ai professionisti del settore Horeca (Hotel, Ristoranti, Bar, Pizzerie, Catering). L’evento si terrà domenica 27 e lunedì 28 aprile presso l’Hotel Relax in via Tibullo, n. 2 a San Benedetto del Tronto.

Durante le due giornate, i possessori di partita Iva del comparto Horeca avranno l’opportunità unica di incontrare da vicino le aziende partner del brand Sabelli Distribuzione. Sarà un’occasione imperdibile per scoprire e toccare con mano i nuovi prodotti e servizi pensati per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. L’Open Day offrirà un ambiente ideale per il networking e lo scambio di idee tra professionisti del settore. I partecipanti potranno interagire direttamente con i rappresentanti delle aziende ed il commerciale del gruppo

Sabelli, ricevere informazioni dettagliate sulle ultime novità e trovare soluzioni innovative per distinguersi nel competitivo mondo dell’ospitalità e della ristorazione.

“Siamo entusiasti di ospitare questo evento dedicato ai professionisti dell’Horeca”, dichiara Mario Testa, Direttore Commerciale del gruppo Sabelli Distribuzione. “Crediamo fortemente nel valore della collaborazione e nell’importanza di offrire ai nostri partner e clienti le migliori opportunità per crescere e innovare. Questo Open Day sarà un’occasione preziosa per presentare le eccellenze del nostro network e per costruire insieme il futuro del settore. Inoltre ci sarà un gradito omaggio per tutti i nostri clienti che interverranno alla manifestazione”.

L’ingresso all’Open Day è riservato esclusivamente ai possessori di partita Iva del comparto Horeca. Sabelli Distribuzione invita tutti i professionisti che desiderano rimanere aggiornati sulle ultime tendenze e scoprire prodotti e servizi all’avanguardia a partecipare a questo importante evento.

Dettagli dell’evento:

• Date: Domenica 27 e Lunedì 28 aprile 2025

• Luogo: Hotel Relax, via Tibullo, 2 – 63074 San Benedetto

• Orario: domenica 27 e lunedì 28 aprile dalle ore 10.00 alle ore 19

• Destinatari: Possessori di partita IVA del comparto Horeca

Attendiamo con piacere tutti i professionisti che vogliono distinguersi.

Sabelli Distribuzione è un’azienda leader nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e servizi per il comparto Horeca. Grazie a una solida rete di partner e a una profonda conoscenza del mercato, Sabelli Distribuzione offre soluzioni innovative e di alta qualità per soddisfare le esigenze dei professionisti dell’ospitalità e della ristorazione.