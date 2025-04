SAN BENEDETTO – Oggi, 25 aprile, fra le ore 12 e le ore 13, una vettura si è ribaltata ed è poi finita sottosopra, in via Virginia Tedeschi. Precisamente all’altezza del Centro Giovani Giacomo Antonini. Trattasi di una Dacia, alimentata a Gpl, all’interno un unico occupante che è rimasto, fortunatamente, illeso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’auto che, danneggiata, è stata poi portata via dal carro attrezzi.