ASCOLI PICENO – Alle ore 03 di questa mattina, 25 aprile, i Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti sulla strada statale Salaria all’altezza del chilometro 173, in frazione Mozzano, per lo scontro tra due autovetture.

Uno dei tre occupanti è stato estratto dalla macchina dagli operatori VF e consegnato agli operatori sanitari per il trasporto all’Ospedale Mazzoni di Ascoli, data la gravità dei traumi riportati. Rimasti feriti anche gli altri due, seppur in maniera non grave.

Successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza dell’intera zona incidentale.

Sul posto per i rilievi di rito i Carabinieri.