SAN BENEDETTO – Alcuni residenti di Via Sibilla Aleramo, situata nel quartiere Salaria della zona di Porto d’Ascoli, hanno manifestato il proprio malcontento per l’insufficiente numero di cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti lungo l’arteria stradale, che si estende per circa 400 metri. L’area, caratterizzata dalla presenza di condomini, abitazioni private, giardini e orti, dispone attualmente soltanto di tre contenitori di colore arancione, destinati esclusivamente allo smaltimento di sfalci e potature.

Tale carenza infrastrutturale non è circoscritta alla sola Via Sibilla Aleramo, ma si riscontra anche nelle vie limitrofe. I cassonetti in oggetto vengono svuotati mediamente ogni quindici giorni, una frequenza che, seppur sufficiente nei mesi invernali, risulta inadeguata con l’arrivo della stagione estiva e l’aumento del materiale organico prodotto.

Numerose sono state le richieste avanzate dai cittadini alla società PicenaAmbiente affinché venga attuata una raccolta settimanale degli sfalci o, in alternativa, venga potenziata la dotazione di cassonetti. Tuttavia, tali istanze, ad oggi, non hanno ancora ottenuto riscontro concreto.