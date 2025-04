ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Nel pomeriggio di oggi, 24 aprile, poco dopo le ore 16.30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi, con un’autopompa e un pickup con modulo antincendio, è intervenuta in via Adriatica, a Roseto degli Abruzzi, a seguito dell’incendio di un’abitazione adiacente il Polo Liceale Statale Saffo.

Le fiamme si sono sviluppate in una zona esterna dell’abitazione, coperta da un balcone e una tenda ombreggiante ed hanno interessato un tavolo, suppellettili varie e la stessa tenda. L’incendio ha prodotto forte calore che ha provocato la rottura dei vetri di alcune finestre e denso fumo scuro che si è diffuso all’interno dell’abitazione, provocando l’annerimento di pareti e solai di diversi locali.

I Vigili del Fuoco hanno prontamente provveduto a spegnere le fiamme attive e, muniti di autorespiratori, si sono introdotti all’interno dei locali dove non hanno trovato alcun occupante, ad eccezione di due cagnolini che, portati immediatamente in salvo, sono apparsi in buone condizioni. Il calore che si è sviluppato all’esterno e all’interno dell’abitazione ha provocato il danneggiamento degli impianti elettrici.

Sul posto, in via precauzionale, è stata inviata anche un’ambulanza del Servizio sanitario 118 di Roseto degli Abruzzi.