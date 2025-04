SAN BENEDETTO – Il Comune di San Benedetto del Tronto ha avviato il procedimento per l’affidamento in gestione trentennale dell’impianto sportivo comunale “Marcello Ciarrocchi” all’U.S. Sambenedettese S.S.D. a r.l., in applicazione dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 38/2021, che prevede la possibilità per gli Enti locali di affidare direttamente la gestione di un impianto sportivo a società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro. Condizione essenziale è la presentazione di un progetto preliminare corredato da un piano di fattibilità economico-finanziaria, focalizzato su interventi di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento, unitamente alla successiva gestione dell’impianto. Tale affidamento deve essere finalizzato a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile, e deve essere riconosciuto di pubblico interesse.

La Società Sportiva Dilettantistica “U.S. Sambenedettese S.S.D. a r.l.” ha formalmente richiesto l’affidamento in gestione per un periodo di 30 anni dell’impianto “Marcello Ciarrocchi”, presentando una proposta progettuale di riqualificazione e gestione, completa di piano di fattibilità economico-finanziaria. Pur trattandosi di un affidamento diretto, l’amministrazione comunale precisa che la procedura terrà conto dei principi eurocomunitari di trasparenza, pubblicità e non discriminazione. È stata data comunicazione dell’avvio del procedimento agli interessati ai sensi della L. 241/90. L’avviso pubblico informa che chiunque, portatore di interessi pubblici o privati, o interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possa subire un pregiudizio dall’approvazione del progetto o dall’affidamento diretto, ha la facoltà di intervenire nel procedimento. Pertanto, il Comune di San Benedetto del Tronto rende noto l’avvio del procedimento. La documentazione progettuale è disponibile sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate via PEC all’indirizzo protocollo@cert-sbt.it. L’avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sull’Albo Pretorio e sul sito web comunale, entro i quali è possibile presentare manifestazioni di interesse. Il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Amadio, dell’Area Attività Produttive e Valorizzazione della Città.