SAN BENEDETTO – La Protezione civile delle Marche ha emesso un’allerta gialla per temporali per la zona 6 della Regione (che comprende San Benedetto e Ascoli) per la giornata di venerdì 25 aprile.

Dalla tarda mattinata e per il pomeriggio rovesci o temporali sparsi in sviluppo nelle zone collinari e in debole spostamento verso sud est, localmente intensi. Esaurimento dei fenomeni previsto per la fine del pomeriggio.