MONTEGRANARO (FM) – Recentemente a Montegranaro, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato due cittadini di 45 e 30 anni, entrambi di origine marocchina.

I due stranieri, avvicinatisi a un 19enne italiano, vittima del furto del telefono cellulare, si sono offerti di ritrovare il dispositivo previo compenso in denaro. La vittima, dopo aver accettato la strana proposta avrebbe atteso la consegna del cellulare, dopodiché si sarebbe rifiutata di ricompensare i due.

A seguito di tale rifiuto i due stranieri avrebbero aggredito fisicamente il ragazzo e dopo avergli sottratto il telefonino avrebbero tentato una seconda volta di estorcergli del denaro. Dopo aver pattuito con i due aggressori un secondo incontro, la vittima si è presentata con alcuni amici riuscendo così a rientrare in possesso del proprio apparecchio senza cedere alla richiesta estorsiva.

Recatosi in ospedale, il giovane si è fatto medicare per l’aggressione subita, denunciando ai Carabinieri quanto accaduto. I militari sono riusciti ad identificare e denunciare alla competente Autorità giudiziaria gli autori del reato, ritenuti responsabili di tentata estorsione in concorso e lesioni. Le indagini hanno avuto esito positivo anche grazie alla tempestività dell’intervento e alla capacità dei Carabinieri di riconoscere i soggetti tramite l’analisi della videosorveglianza e successiva identificazione fotografica.