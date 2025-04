SAN BENEDETTO – Nella mattinata di oggi, 24 aprile, poco dopo le ore 11, si è verificato un brutto incidente lungo la strada Statale, nel territorio di San Benedetto. Precisamente all’incrocio tra via della Liberazione e via S. Pio X.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti, una vettura e uno scooter. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale per i rilievi di competenza e personale sanitario. Per l’uomo, che viaggiava in sella allo scooter, è stato immediatamente disposto l’intervento dell’eliambulanza per il trasferimento all’ospedale regionale Torrette di Ancona.

Da chiarire le dinamiche dell’incidente, se l’uomo sia finito a terra a seguito dell’impatto o nel tentativo di evitarlo.