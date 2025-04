SAN BENEDETTO – Alessandro D’Orazio, studente del Liceo Matematico presso il Liceo Scientifico “B. Rosetti” di San Benedetto del Tronto, ha ottenuto un risultato straordinario: primo classificato assoluto alle finali nazionali dei Campionati di Fisica, promossi dall’AIF (Associazione per l’Insegnamento della Fisica) e patrocinati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. La finale della competizione si è svolta dal 9 al 12 aprile 2025 ed ha visto la partecipazione di cento studenti provenienti da tutta Italia, selezionati attraverso le gare locali regionali. Tra questi, anche l’eccellente Alessandro che ha raggiunto la vetta del podio.

La gara nazionale prevedeva due prove: una teorica, composta da tre problemi (uno di meccanica, uno di elettromagnetismo e uno di fisica moderna), e una prova sperimentale. Alessandro ha conquistato entrambi i premi speciali: per la migliore prova teorica e per la migliore prova sperimentale. Un trionfo completo, che lo ha visto primeggiare su studenti di alto livello provenienti da tutto il territorio nazionale.

Il percorso di Alessandro era iniziato con la vittoria nella gara locale, svoltasi a Macerata il 13 febbraio, riservata agli studenti della regione Marche. Ma non è la prima volta che D’Orazio si distingue in questa competizione: già nel 2024 aveva partecipato alla finale nazionale, conquistando una medaglia di bronzo nonostante frequentasse ancora la quarta superiore – un risultato di grande rilievo, considerando che le prove coprono tutto il programma del quinquennio. Ora, grazie al primo posto assoluto, Alessandro prenderà parte allo stage nazionale di preparazione che si terrà a Sassoferrato a fine maggio, insieme agli altri nove migliori concorrenti, tra i quali verranno selezionati i cinque studenti che rappresenteranno l’Italia alla 55ª edizione delle Olimpiadi Internazionali di Fisica, in programma a Parigi dal 17 al 25 luglio 2025. Non potrà invece partecipare alla finale europea, che si terrà a Sofia (Bulgaria) dal 13 al 17 giugno, in quanto il comitato organizzatore italiano ha scelto di riservare la partecipazione agli studenti del terzo e quarto anno, per non interferire con gli esami di maturità che inizieranno il 18 giugno.

Entusiasti la Dirigente Scolastica del Liceo Rosetti, professoressa Elisa Vita, ed il professor Luciano Zazzetti, docente di Fisica di Alessandro. “Il successo di Alessandro è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra scuola – ha chiosato la Dirigente-. Tale esito rappresenta il frutto di un lavoro condiviso tra studenti, docenti e famiglie, e dimostra come l’impegno, la curiosità e la passione possano portare a risultati di eccellenza. A lui vanno i nostri più vivi complimenti e i migliori auguri per le prossime sfide”. Per il professor Zazzetti, che ha seguito il percorso di Alessandro fin dal primo anno, “è stato un privilegio accompagnarlo in questo cammino: la sua passione per la fisica e la sua determinazione sono sempre state evidenti. Un talento raro, coltivato con impegno e intelligenza”.

Alessandro è iscritto al Liceo Matematico, un percorso potenziato di studi attivo presso il Liceo Scientifico Rosetti, che prevede un approfondimento specifico dei contenuti matematici e scientifici attraverso attività laboratoriali, interdisciplinari e di ricerca, svolte spesso in collaborazione con enti universitari; una formazione eclettica che ha sicuramente contribuito a sviluppare competenze avanzate di problem solving e di pensiero critico, che Alessandro ha saputo mettere in gioco al massimo livello.

Un grande orgoglio per la scuola, per la città e per tutta la comunità scolastica. Non resta che il classico in bocca al lupo per le prossime sfide internazionali!