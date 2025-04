L’importanza dell’home staging

Siamo abituati a vedere programmi d’oltreoceano che ci mostrano i famosi Open House in case allestite con la tecnica dell’Home Staging ma di cosa si tratta all’atto pratico?

In un periodo in cui il modo di presentare un qualsiasi prodotto è cambiato, l’IMMAGINE è la chiave per vendere in tutti i settori e quindi anche in quello immobiliare.

L’Home staging è un metodo di promozione commerciale che, grazie a strategici allestimenti di arredi e complementi di design, valorizza gli appartamenti da vendere o affittare. Si occupa di interventi di restyling e di inserimento di elementi decorativi che rendono le case più curate ed accoglienti agli occhi di chi le visita, il valore immobiliare aumenta e le trattative diventano più celeri e vincenti.

Analizziamo le varie casistiche. Se si ha un’abitazione da affittare, si può rendere più accogliente per gli eventuali interessati con diversi accorgimenti. La prima cosa da chiarire è se l’immobile è vuoto completamente arredato, o parzialmente, se si tratta di locazioni lunghe, brevi per residenza, vacanza, etc. Ognuna di queste caratteristiche porta con sé allestimenti completamente diversi fra loro.

Quando visitiamo un appartamento vuoto, in cui dovremmo risiedere, non riusciamo sempre a visualizzare come potrà essere arredato e se i nostri mobili potrebbero essere riutilizzati.

Vedere un letto in una stanza, ci fa capire la dimensione reale dell’ambiente, come anche trovare una cucina ed un tavolo in un soggiorno ci da la misura degli spazi. Si tratta di un arredo temporaneo, a volte fittizio, ma che aiuta il moltissimo visitatore nella valutazione di un immobile.

Diverso è se dobbiamo scegliere una casa vacanze in cui trascorrere solo qualche giorno.

Probabilmente sceglieremmo da un annuncio un appartamento che attiri la nostra attenzione già dalle prime immagini. Allestire questo tipo di struttura dipende dalla possibile clientela e da quale esperienza si voglia proporre. Alcuni ospiti cercano un arredo con uno stile inusuale (es. marinaro), un ambiente culturale o storico (es. medievale), una vera e propria esperienza (es. giungla) e molto altro.

Anche nel caso si abbia un appartamento da vendere, le distinzioni iniziali sono le stesse, cioè se l’immobile è vuoto o no. Sul mercato ci sarà capitato di incontrare ottime proposte ma presentate male. Immaginate di entrare nella casa perfetta per voi ma che vi faccia una pessima impressione, magari per l’odore di chiuso, le tapparelle bloccate che non lasciano entrare la luce, le pareti da ritinteggiare, anche solo per un gran disordine o l’eccessiva presenza di mobilio. Non riuscireste ad apprezzarne il vero potenziale e non riuscireste ad immaginare come sarebbe viverci. In questi casi l’Home Stager, cioè il professionista di questo settore, interverrà prima ancora di mettere l’immobile sul mercato. Dopo un primo

sopralluogo, stilerà una lista di criticità e di punti di forza dell’appartamento e poi programmerà gli interventi di piccola manutenzione da realizzare in modo da valorizzarlo al massimo. L’entità di questi interventi sarà commisurata alla situazione iniziale, si andrà dalla pulizia generale, al ripristino di elementi danneggiati o vecchi, fino all’arredo di dettaglio.

Nel caso di affitti brevi, l’allestimento sarà permanente, mentre negli altri casi, l’home stager provvederà a smantellare tutto a trattativa immobiliare conclusa.

Per avere un’idea dell’efficacia di questa pratica, che aumenta il valore e quindi del prezzo della proprietà, vi riporto alcuni dati (rif. Anno 2023). I giorni di permanenza media sul mercato di un immobile in vendita, trattato con home staging, si riducono da 174 a 35. La percentuale di successo della trattativa aumenta al 93%. Altro indice importante è la richiesta di sconto da parte dei compratori, infatti mettere sul mercato uno stabile con delle “pecche”, ci fa incorrere ad estenuanti trattative e ribassi economici. L’home staging abbassa al 3% lo sconto medio ottenuto sul prezzo di vendita.

In conclusione di questo percorso l’OPEN HOUSE sarebbe la famosa ciliegina sulla torta. Una volta allestito un appartamento, realizzato un Servizio fotografico professionale ed una Brochure di presentazione, si potrà organizzare una giornata di visite in cui accogliere le persone interessate e mostrare la nostra offerta “tirata a lucido”. Potremo presentare il nostro immobile con tutti i suoi punti di forza. Sarà accogliente in qualsiasi momento e aumenteremo così il numero di visite e quindi dei potenziali acquirenti, riducendo i tempi di permanenza sul mercato e accelerando la vendita.

Attendo le vostre domande e curiosità.

Bella giornata a tutti