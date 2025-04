SAN BENEDETTO – Oggi, la città celebra un uomo straordinario: Guerino Patani, che spegne 108 candeline circondato dall’affetto dei suoi cari e dall’orgoglio di una vita ricca di impegno e dedizione, dedicata alla comunità, alla patria e alla famiglia.

Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, ha servito con onore, dimostrando coraggio e fedeltà ai veri valori della vita, all’amore per la patria e al senso di responsabilità che hanno sempre caratterizzato la sua esistenza. Reduce di entrambi i conflitti mondiali, Guerino ha vissuto sulla propria pelle le difficoltà e le trasformazioni del Novecento, portando con sé la saggezza di chi ha visto cambiare il mondo.

Ma il suo impegno non si è fermato al servizio attivo. Nel 1970 ha fondato l’Associazione Nazionale Carabinieri a Grottammare, contribuendo a creare un punto di riferimento per i membri dell’Arma e per la comunità. Una testimonianza del suo amore per la divisa e del desiderio di mantenere vivo lo spirito di appartenenza e solidarietà. Accanto a lui, in questo giorno speciale, ci sono la figlia Valeria, il genero Vito, i nipoti Francesco con Lisa e Marialisa con Danny, e i pronipoti Massimo e Riccardo. Una famiglia che lo abbraccia con gratitudine, consapevole di avere al proprio fianco un uomo che ha scritto una pagina di storia con la propria esistenza.

Con il suo sguardo ancora attento e i racconti di un passato che ha forgiato il presente, Guerino celebra oggi non solo un traguardo anagrafico, ma una vita di servizio, dedizione e amore per la comunità.

Auguri, Guerino! 108 anni di onore, storia e affetto.