Il mondo della profumeria, moderna o lontana nel tempo che sia, ha un rapporto speciale con la natura femminile, suadente, ma anche audace e libera delle donne. Ecco perché, nel corso della storia dell’arte olfattiva, innumerevoli sono state le collezioni create da brand celebri e/o di nicchia appositamente per omaggiare il mondo femminile e le sue peculiarità, con alcune di queste creazioni che sono entrate di diritto nell’Olimpo della profumeria e, soprattutto, che sono divenute degli instant cult eterni. La peculiarità di molte di queste linee di prodotti è che hanno potuto rappresentare il concetto di donna in ogni sfaccettatura, con influenze culturali completamente diverse tra loro, ma tutte assolutamente speciali.

Pensiamo a grandi brand italiani come Dolce & Gabbana, che ha più volte raccontato il coraggio e l’avvenenza della donna mediterranea, o a brand parigini come Givenchy che hanno raccontato l’eleganza sopraffina della donna europea, arrivando ancora a tutte le fragranze orientali che si sono concentrate sul raccontare la donna nella sua purezza e nel suo intenso legame con la natura. Non mancano, poi, grandi marchi che adoperano le diverse influenze culturali e artistiche che hanno a disposizione per raccontare un’idea di donna unica e personale, come tutte le fragranze Narciso Rodriguez, che giocano su sentori esotici declinati secondo un raffinato gusto tipicamente europeo.

Le più importanti collezioni di profumi femminili italiane

Come accennato poc’anzi, anche l’Italia ha contribuito in maniera importante al racconto di una donna vera, autentica e per questo libera e moderna attraverso l’arte della profumeria. Innumerevoli, infatti, sono state le collezioni dei grandi marchi italiani che hanno completamente rivoluzionato il settore e i suoi paradigmi tradizionali, con risultati incredibili in termini di apprezzamento sia su suolo nostrano che all’estero. Prendiamo ad esempio la collezione Dolce di Dolce & Gabbana: un insieme di eccellenti fragranze che raccontano un mondo in fiore, una natura suadente che sboccia tra mille colori e un senso profondo di libertà che la contraddistingue. Fragranze che giocano sulla simbologia dei fiori per raccontare l’unicità femminile. Angeli terreni: questa è l’idea che Dolce & Gabbana ci propone delle donne.

Diverso è il racconto che, per esempio, ne fa Gucci con la sua collezione “Guilty”. Sia chiaro, anche qui ritroviamo un profondo candore nelle note delicate e leggiadre che raffigurano l’immagine di donna che il brand italiano vuol trasmettere. Eppure, come il nome stesso suggerisce, questa è una collezione che vuole anche raccontare le contraddizioni umane cui anche le donne, angeli in terra, sono soggette. Anime che viaggiano tra il paradiso e il peccato, imbrigliando in loro la consapevolezza che essere donne vuol dire essere capaci, e libere, di compiere tutto: dal più virtuoso dei gesti, alla più suadente delle seduzioni, fino poi al più dolce dei peccati.

“For Her”, il successo delle fragranze femminili nella profumeria internazionale

Nella profumeria, l’idea di femminilità, eleganza e ammaliante seduzione sono concetti espressi anche con preziose note esotiche e dal gusto squisitamente orientale. Due sono le collezioni più emblematiche, in tal senso, che potremmo prendere in considerazione: Flower by Kenzo, l’iconica collezione del brand che unisce tradizione giapponese al gusto francese, e la linea di creazioni For Her di Narciso Rodriguez. I prodotti Kenzo Flower raccontano al meglio l’immacolato candore di una donna integra, consapevole di sé e della sua bellezza profonda, che sa essere delicata quanto un fiore, ma libera come il vento. For Her, invece, è la summa delle sperimentazioni culturali di Narciso Rodriguez. In questa serie di prodotti, lo stilista e perfumer ha adoperato le più preziose e rare materie prime orientali per creare fragranze uniche, capaci di descrivere la femminilità in modi completamente inediti, tra sentori delicati e floreali e note più intense, come quelle delle migliori qualità di muschio.