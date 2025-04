SAN BENEDETTO – Grande successo per la partecipazione dell’Istituto sambenedettese “A. Capriotti” al progetto “Le Belle Tasse”, promosso dall’Università degli Studi di Teramo e rivolto alle scuole superiori per sensibilizzare i giovani sui temi della fiscalità e della cittadinanza attiva.

L’iniziativa, che si è svolta nelle giornate del 15 e 16 aprile, ha coinvolto gli studenti in un percorso formativo innovativo e creativo, sotto la guida della prof.ssa Lunerti, docente referente del progetto. Durante la prima giornata i ragazzi hanno partecipato a lezioni e laboratori interattivi tenuti dalla prof.ssa Pace, affrontando argomenti legati al funzionamento del sistema tributario, all’importanza delle tasse per la società e al ruolo delle istituzioni nella gestione delle risorse pubbliche. La seconda giornata ha rappresentato il momento più significativo: gli

studenti sono stati protagonisti di una simulazione di processo tributario, alla presenza di un vero giudice, la dott.ssa Papa, su un caso particolarmente attuale riguardante l’inerenza dei costi sostenuti da una nutrizionista influencer.

Un’esperienza concreta che ha permesso agli alunni di comprendere in maniera diretta le dinamiche giuridiche e fiscali, stimolando il pensiero critico e la partecipazione attiva. A confermare l’importanza dell’evento è stata anche la presenza, nella giornata del 16 aprile, del Dirigente Scolastico prof. Piasini, che ha voluto personalmente assistere alla simulazione, complimentandosi con gli studenti per la serietà e l’interesse dimostrati. Tutti gli alunni coinvolti hanno partecipato con entusiasmo e maturità, distinguendosi per il comportamento corretto e per l’attenzione costante. Ancora una volta l’Istituto “A. Capriotti” si conferma una scuola attenta ai valori della legalità, della formazione civica e dell’innovazione didattica, offrendo ai propri studenti esperienze formative di alto livello, in collaborazione con prestigiose realtà accademiche.