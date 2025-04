SAN BENEDETTO -La Parrocchia San Benedetto Martire, in collaborazione con il circolo Legambiente “lu cucale” di San Benedetto, ha presentato il progetto “Passeggiate nei luoghi della memoria e della tradizione”, che è risultato tra i progetti vincitori del Contest “Parrocchie ecologiche 2024”, promosso dall’Azione Cattolica Italiana e dal Movimento Lavoratori di Ac.

Attraverso le testimonianze di alcuni ospiti del Centro Anziani del ponte rotto (che ringraziamo per la collaborazione) sono state raccolte, da ragazze e ragazzi del catechismo della parrocchia di San Benedetto Martire, informazioni sulle grotte dove si rifugiava parte della popolazione durante i bombardamenti e comprendere com’era la vita degli “sfollati” di San Benedetto negli anni della seconda guerra mondiale. Grazie ai volontari di Legambiente di San Benedetto del Tronto e alla concessione dell’Istituto Sostentamento del Clero della nostra diocesi, una delle grotte è stata resa accessibile e visitabile.

Domenica 27 aprile ci sarà l’evento conclusivo del progetto con una passeggiata dal titolo: “Le grotte al tempo di guerra”. L’ iniziativa, patrocinata dal comune di San Benedetto del Tronto, prenderà il via con appuntamento alle ore 15.00 presso il piazzale di via Colle Ameno (dietro la Caritas, zona ponte rotto), da qui si raggiungerà a piedi la collina delle sette grotte (150 metri s.l.m) dove verrà inaugurata una targa informativa.

Alle ore 17.30 si rientrerà presso il parco di via Colle Ameno per una merenda conviviale. La partecipazione all’iniziativa è gratuita, ma per fini assicurativi verranno raccolti i dati dei partecipanti.

Di seguito la locandina dell’evento.