Con l’inizio della bella stagione e qualche gita non rinunciamo ad emozionarci con lo sguardo all’insù, ecco le proposte del Cinema Margherita .

30 notti con il mio ex, diretto da Guido Chiesa, è una commedia delicata che affronta con intelligenza la salute mentale e le relazioni interrotte. Brillano Micaela Ramazzotti ed Edoardo Leo, perfetti nel restituire verità emotiva a una storia che fa sorridere e riflettere.

La gazza ladra di Robert Guédiguian ci riporta nella Marsiglia proletaria con una vicenda toccante e poetica: una donna anziana, Maria, tra sacrifici e piccoli gesti d’amore, incarna la dignità e la resistenza di una generazione che non si arrende.

Infine, Moon e il bambino panda racconta la rinascita di un bambino attraverso il legame con un cucciolo di panda. Un film visivo e sensoriale, che parla con delicatezza di crescita, natura e solitudine.Tre sguardi diversi sull’umano, da gustare al tramonto o in una serata serena, per riscoprire il cinema come spazio di emozione e riflessione.

30 NOTTI CON IL MIO EX di Guido Chiesa (ITA 2025, 102′)

giovedì 24/4 ore 21,15

venerdì 25/4 ore 19,20

sabato 26/4 ore 21,15

domenica 27/4 ore 18,40

lunedì 28/4 ore 21,15 ingr. 5€

LA GAZZA LADRA di Robert Guédiguian (FR 2025, 101′)

venerdì 25/4 ore 21,15

sabato 26/4 ore 19,20

domenica 27/4 ore 20,40

lunedì 28/4 ore 19,20 – ingr. 5€

MOON -IL PANDA di Gilles de Maistre( FR 2025, 100′)

sabato 26/4 ore 17,20

domenica 27/4 ore 16,40