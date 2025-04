SAN BENEDETTO – Ancora un eccellente risultato del Liceo Scientifico “Rosetti” di San Benedetto del Tronto ai Campionati delle Scienze Naturali. A risultare vincitore della selezione regionale è stato infatti Riccardo Curzi, brillante studente della classe 5E che lo scorso 26 marzo, presso il Liceo scientifico “Medi” di Senigallia, ha sostenuto la prova svolta contemporaneamente in tutta Italia e si è classificato primo; a lui il compito di rappresentare le Marche alla finale nazionale di maggio.

Il test consisteva in quaranta quesiti a scelta multipla da svolgere in ottanta minuti, domande volte non solo a verificare le conoscenze ma anche le abilità di riflessione, connessione, sintesi dei partecipanti. Ampio il “syllabus” della competizione che comprendeva argomenti quali struttura e funzione della cellula, anatomia e fisiologia animale e vegetale, genetica ed evoluzione, ecologia e biosistematica.

Un esito quindi di grande valore per Riccardo il cui alto profilo si è manifestato sia ai Giochi della Chimica, in cui si è classificato sesto a livello regionale, sia alle Selezioni Regionali dei Campionati di Debate, in cui la squadra del Rosetti è risultata vincitrice, accedendo così alla fase nazionale.

Gli studenti del Rosetti non sono nuovi a brillanti risultati ai Campionati delle Scienze Naturali; nella recente edizione regionale ha ottenuto un ottimo risultato anche Francesco Michieletto (4M) che, proponendo una bella performance come lo scorso anno, si è classificato al quarto posto; inoltre su cinque ragazzi del Rosetti che hanno partecipato alla selezione regionale ben due hanno ottenuto una posizione di rilievo nelle Marche. Da sottolineare infine che per il secondo anno consecutivo sarà uno studente del Rosetti a rappresentare la Regione Marche ai campionati Nazionali, che si svolgeranno ad Assisi dal 9 all’11 maggio; nell’edizione 2024, infatti, lo stesso risultato era stato raggiunto da Maria Giovanna Duranti, che frequentava la classe 5F e che era approdata alla gara internazionale in Kazakistan.

Per gli studenti che hanno deciso di cimentarsi con la prova era stata predisposta una Classroom di preparazione alla competizione a cura della referente, professoressa Stefania Buttafoco, che ha anche accompagnato gli studenti il giorno della prova.

Una grande soddisfazione quindi per tutta la comunità del Rosetti, a partire dalla Dirigente Scolastica, professoressa Elisa Vita, che si è congratulata con Riccardo Curzi sottolineandone le belle doti, con la professoressa Buttafoco ed il professor Leone Damiani, docente di Scienze Naturali di Riccardo, che per la seconda volta, dopo Maria Giovanna Duranti, vede un proprio studente raggiungere così alti traguardi.