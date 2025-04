SAN BENEDETTO – I residenti di via Ferri, zona San Filippo Neri si sono lamentati circa l’istallazione dei parcheggi ad orario posti sul lato ovest della via, per tale motivo hanno scritto una lettera al Presidente Roberto Vesperini.

“Caro Presidente, con la presente volevamo esprimerle la nostra più sincera ammirazione per la sua ultima geniale iniziativa: i 15 parcheggi ad orario posti sul lato ovest al fine di favorire i commercianti e i loro clienti. Finalmente una soluzione coraggiosa per trasformare la nostra via in una lotteria all’ultimo posto auto dove ora trovare un parcheggio è equiparabile ad una vincita al superenalotto. Siamo sicuri che tutti i residenti apprezzeranno l’emozione di partecipare quotidianamente a tale gioco, girando magari per molto tempo, alla ricerca del parcheggio perduto. Dopo il sacrificio del senso unico di marcia al quale ci siamo sottoposti con gioia per il bene dei molti (la cittadinanza) come potevamo oggi tirarci indietro dall’ulteriore sacrificio necessario per il bene dei pochi (i commercianti di via Ferri) visto che per chi amministra questo deve essere la nostra vera ed unica vocazione, pertanto grazie ancora di cuore per averla ancora una volta assecondata”.

Giovedì 24 aprile alle ore 21, presso la sala Papa Francesco di San Filippo Neri, si terrà un incontro aperto per discutere, collegialmente, sulla questione relativa ai parcheggi di Via Ferri.